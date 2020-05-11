Пожар на территории бывшего арсенала в Пугачёво ликвидирован

Горение сухой травы и взрывы снарядов начались 9 мая.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии ликвидировали пожар на территории бывшего артиллерийского арсенала в Пугачёво. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на главу Малопургинского района Сергея Юрина.

«Все завершили, закончили все мероприятия. Группировка сил МЧС остается до обеда, далее снимается», — сообщил глава района.

Напомним, что 9 мая из-за возгорания сухой травы в Пугачёво начали взрываться снаряды. Была организована добровольная эвакуация жителей. К тушению огня привлекли авиацию МЧС России.

10 мая глава Малопургинского района заявил, что возгорание будет ликвидировано к полудню понедельника, 11 мая.