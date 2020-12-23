Ледовый городок в поселке Ува, изгнание бесов из девочки в Подмосковье и досрочные выборы в Израиле: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Тёплое утро среды, 23 декабря, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей Удмуртии, России и мира.

Праздник к нам приходит

В центре посёлка Ува появился ледовый городок. Видеосюжетом редакции «Увинской газеты» поделился в соцсетях глава Увинского района Удмуртии Владимир Головин.

Он отметил, что горка и ледяные скульптуры появились в сквере «Красавица ель» по просьбам жителей. «Городок уже становится местом притяжения маленьких жителей посёлка», — подчеркнул Головин.

Новый светофор

В Глазове автомобильное движение на перекрёстке улицы Циолковского с Окружным шоссе стало осуществляться по светофору. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Установка и настройка светофора организованы министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Перекрёсток признали одним из очагов аварийности на дорогах Глазова и Глазовского района. Обращения о необходимости светофорного объекта поступали от автомобилистов Глазова и Штанигурта.





Отличная книга

Книга издательства «Удмуртия» под названием «Секреты удмуртских мастеров» стала победителем общероссийского конкурса «Лучшие книги года». Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, издание стало первым в номинации «Лучшее издание, вносящее вклад в диалог культур».

В конкурсе участвовало 128 издательств России и Ближнего зарубежья. Всего представили более 400 изданий.





Отметим, что В 2020 году книга «Секреты удмуртских мастеров» участвовала сразу в четырех книжных конкурсах и получила четыре диплома лауреата. Так, издание победило на всероссийском конкурсе региональной и краеведческой литературы «Малая Родина».

Тёмная материя

Следователи проводят проверку по факту опубликованного в соцсетях видео, на котором в отношении ребёнка тремя лицами осуществляются насильственные действия. Как передают «Известия» , об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

На кадрах видео трое взрослых человек удерживают девочку за руки и ноги на полу, игнорируя её крики о помощи, и окуривают её неизвестным веществом. Сообщается, что в отношении ребёнка совершался некий обряд «изгнания бесов» под руководством, предположительно, жительницы города Подольска.

Следователи устанавливают личности тех, кто участвовал в съёмке, а также место и обстоятельства произошедшего. Проверку по данному факту также начали сотрудники городской прокуратуры.

Издание также напоминает, что в ноябре под Волгоградом родители чесноком и святой водой изгоняли беса из сына. В селе Гусевка Волгоградской области родители ребенка, который демонстрировал нестандартное поведение, предпочли не обращаться к специалистам, а прибегнуть к «нетрадиционной медицине». Все унижения мальчика родители снимали на телефон, чтобы отправить в СМИ в надежде получить материальную помощь.

Новые выборы

Кнессет Израиля распущен с 23 декабря из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на 2021–2022 годы, досрочные парламентские выборы в стране состоятся 23 марта 2021 года. Об этом со ссылкой на СNN передают «Известия»

Эти выборы станут четвертыми в израильском государстве на последние два года. В начале декабря за роспуск парламента проголосовал 61 депутат, включая представителей арабских партий, против — 54. Инициатором голосования стал председатель оппозиции и лидера фракции «Еш-Атид — Телем» Яир Лапида.

35-е коалиционное правительство Израиля было сформировано по итогам выборов 2 марта, после того как год назад кнессет принял решение о самороспуске. Такая необходимость возникла из-за того, что по результатам предыдущих повторных выборов, проводившихся 17 сентября 2019 года, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава оппозиции Бени Ганц не смогли в срок договориться о формировании коалиционного правительства. Так же произошло и после первых выборов, состоявшихся 9 апреля 2019 года, когда Нетаньяху не смог в отведенный законом 42-дневный срок сформировать кабмин.