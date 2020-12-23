Ледовый городок в поселке Ува, изгнание бесов из девочки в Подмосковье и досрочные выборы в Израиле: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Тёплое утро среды, 23 декабря, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей Удмуртии, России и мира.
Праздник к нам приходит
В центре посёлка Ува появился ледовый городок. Видеосюжетом редакции «Увинской газеты» поделился в соцсетях глава Увинского района Удмуртии Владимир Головин.
Он отметил, что горка и ледяные скульптуры появились в сквере «Красавица ель» по просьбам жителей. «Городок уже становится местом притяжения маленьких жителей посёлка», — подчеркнул Головин.
Новый светофор
В Глазове автомобильное движение на перекрёстке улицы Циолковского с Окружным шоссе стало осуществляться по светофору. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Установка и настройка светофора организованы министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Перекрёсток признали одним из очагов аварийности на дорогах Глазова и Глазовского района. Обращения о необходимости светофорного объекта поступали от автомобилистов Глазова и Штанигурта.
Отличная книга
Книга издательства «Удмуртия» под названием «Секреты удмуртских мастеров» стала победителем общероссийского конкурса «Лучшие книги года». Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, издание стало первым в номинации «Лучшее издание, вносящее вклад в диалог культур».
В конкурсе участвовало 128 издательств России и Ближнего зарубежья. Всего представили более 400 изданий.
Отметим, что В 2020 году книга «Секреты удмуртских мастеров» участвовала сразу в четырех книжных конкурсах и получила четыре диплома лауреата. Так, издание победило на всероссийском конкурсе региональной и краеведческой литературы «Малая Родина».
Тёмная материя
Следователи проводят проверку по факту опубликованного в соцсетях видео, на котором в отношении ребёнка тремя лицами осуществляются насильственные действия. Как передают «Известия», об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.
На кадрах видео трое взрослых человек удерживают девочку за руки и ноги на полу, игнорируя её крики о помощи, и окуривают её неизвестным веществом. Сообщается, что в отношении ребёнка совершался некий обряд «изгнания бесов» под руководством, предположительно, жительницы города Подольска.
Следователи устанавливают личности тех, кто участвовал в съёмке, а также место и обстоятельства произошедшего. Проверку по данному факту также начали сотрудники городской прокуратуры.
Издание также напоминает, что в ноябре под Волгоградом родители чесноком и святой водой изгоняли беса из сына. В селе Гусевка Волгоградской области родители ребенка, который демонстрировал нестандартное поведение, предпочли не обращаться к специалистам, а прибегнуть к «нетрадиционной медицине». Все унижения мальчика родители снимали на телефон, чтобы отправить в СМИ в надежде получить материальную помощь.
Новые выборы
Кнессет Израиля распущен с 23 декабря из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на 2021–2022 годы, досрочные парламентские выборы в стране состоятся 23 марта 2021 года. Об этом со ссылкой на СNN передают «Известия».
Эти выборы станут четвертыми в израильском государстве на последние два года. В начале декабря за роспуск парламента проголосовал 61 депутат, включая представителей арабских партий, против — 54. Инициатором голосования стал председатель оппозиции и лидера фракции «Еш-Атид — Телем» Яир Лапида.
35-е коалиционное правительство Израиля было сформировано по итогам выборов 2 марта, после того как год назад кнессет принял решение о самороспуске. Такая необходимость возникла из-за того, что по результатам предыдущих повторных выборов, проводившихся 17 сентября 2019 года, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава оппозиции Бени Ганц не смогли в срок договориться о формировании коалиционного правительства. Так же произошло и после первых выборов, состоявшихся 9 апреля 2019 года, когда Нетаньяху не смог в отведенный законом 42-дневный срок сформировать кабмин.