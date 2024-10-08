Бывший премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов начал активную работу на посту руководителя ВСК Минобороны РФ

Ижевск. Удмуртия. Бывший премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов активно начал свою работу на посту руководителя Военно-строительной компании Минобороны России. Информация об этом появилась на сайте ППК «ВСК».

Напомним, пост председателя правительства республики Ярослав Владимирович решил покинуть в середине июля. В начале сентября стало известно, что он возглавил ВСК МО России.

Так, в конце сентября Ярослав Семёнов вместе с замминистра обороны страны Павлом Фрадковым побывали на восточных рубежах нашей Родины. В Петропавловске-Камчатском идёт строительство военного городка для морпехов Тихоокеанского флота.

В Южно-Сахалинске готовится к приёмке административно-поликлинический корпус военного госпиталя. Во Владивостоке был оценён ход строительства и реконструкции объектов ещё одного военного городка для морской пехоты.

В начале октября Павел Фрадков и Ярослав Семёнов побывали в Луганске, где ВСК строит новый хирургический корпус на 100 мест для городского госпиталя.