Ижевск. Удмуртия. На ижевский ЖД-вокзал 17 июня прибыл агитпоезд Минобороны России в рамках патриотической акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» (6+). В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что агитпоезд посетили около 10 тысяч человек, передаёт ТАСС.

Агитпоезд является передвижным музейно-выставочным комплексом, посвящённым подвигам советских и российских воинов. В мероприятии участвовали представители военного ведомства, региональных властей, общественные деятели, военнослужащие, в том числе участники СВО, юнармейцы, волонтёры и жители республики.

Гостей акции встречали полевой кухней с солдатской кашей, мобильными пунктами отбора на контрактную службу и военно-социальной работы. Добровольцам, помогающим бойцам в зоне спецоперации, вручили медали Минобороны «За помощь и милосердие».

В вагонах поезда развернули выставку о разных родах войск, а на платформах разместили трофейную технику, захваченную российскими военными, включая американские бронетранспортеры M113 и MaxxPro, турецкие Kirpi и канадские Roshel Senator. Также состоялся телемост с военнослужащими ЦВО, выполняющими задачи в зоне СВО. Завершилась акция концертной программой.

Агитпоезд отправился в путь 19 апреля и до 3 июля посетит 75 городов в 61 регионе России, преодолев более 33 тыс. км. Следующая остановка — Казань.