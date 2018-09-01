Снова в школу: как прошел День знаний для первых лиц Удмуртии

Глава республики напутствовал школьников Красногорской гимназии, председатель правительства провел 1 сентября в Воткинске, а первый вице-премьер поговорил о карьере и личностном развитии с учениками 27 школы Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Глава республики Александр Бречалов напутствовал школьников Красногорской гимназии, председатель правительства провел 1 сентября в Воткинске, а первый вице-премьер поговорил о карьере и личностном развитии с учениками 27 школы Ижевска.

Рассказываем, как прошел День знаний для первых лиц республики.

Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в праздничной линейке учащихся Красногорской гимназии. Сегодня в гимназию пошли 50 первоклассников, именно для них прозвучал их Первый звонок.









Руководитель администрации главы и правительства региона Сергей Смирнов побывал в небольшой Чернушинской школе в Якшур-Бодьинском районе. Здесь реализуется проект «Библиотечный Остров».

«Радость - от большого кол-ва детского шума, волнение конечно же за своего, свою, или своих. А теплота, мне кажется, от того, что все мы, оказавшись на школьном пороге в этот день, вспоминаем себя и свои эмоции. Школьные заботы, школьные друзья, желание порадовать родителей. Где-то внутри становится очень тепло», - написал Сергей Смирнов.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний, в Воткинске, а также посетил 74-ю школу Ижевска.









Спикер Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов принял участие в торжественных линейках в средних общеобразовательных школах №1 и №17, а также в начальной школе №8.





Первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин приветствовал учеников 27-й школы.

«Сегодня встретили 1 сентября разговором с будущими выпускниками о карьере и личностном развитии. Кто-то уже знает, какую профессию выберет (ландшафтный дизайнер, например!), кто-то ещё в поиске, но главное - у каждого есть желание узнавать новое», - написал в своем инстаграм Свинин.





Постпред главы Удмуртии Михаил Хомич сыграл в шахматами с учениками гимназии села Якшур-Бодья и побывал в 80-й школе.

«Эта гимназия - один из победителей проекта фонда Елены и Геннадия Тимченко «Шахматы в школе». Тут учатся невероятные дети - например, один из победителей международного(!) конкурса авиамоделирования», - написал Хомич.





Руководитель корпорации развития Удмуртии Дмитрий Генералов повел сегодня в школу двоих дочерей: в первый и во второй класс.

«Волнительно все это. Помню как я пошел в 1Б в городе Оломоуц (Чехословакия), а заканчивал его уже в городе Ружемберок. И так 7 школ и городов за 11 лет. Из гарнизона в гарнизон из школы в школу. Самые прекрасные годы, первая любовь, первая драка, первая настоящая дружба - это все школа», - написал Генералов.

Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин посетил линейку в родной 83 школе и разместил на своей странице в том числе свою фотографию, сделанную в школьные годы.





Сегодня первый раз в школу пошла дочь советника главы Удмуртии Константина Сунцова.

«Как сейчас помню первый урок от классного руководителя: «Школьную форму вешаем на плечиках в шкаф, а не на стул», - написал он у себя на странице в фейсбуке.



