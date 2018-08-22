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Железнодорожный переезд в Малопургинском районе Удмуртии временно закроют

15:05, 22 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
15:05, 22 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#транспорт\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#железная дорога
Фото: пресс-служба Ижевского региона ГЖД
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Объезд возможен через Сарапульский тракт.

Ижевск. Удмуртия. Железнодорожный переезд 6 км перегона Агрыз – Юски в Малопургинском районе Удмуртии временно закроют. Как сообщает пресс-служба Ижевского региона ГЖД, приостановят движение в четверг, 23 августа.

Движение автотранспорта закроют через переезд в деревне Малая Бодья с 09:00 до 16:00 в связи с проведением ремонтных работ. Объезд возможен через Сарапульский тракт.

Отметим, что закрытие переезда не повлияет на движение спецтранспорта экстренных служб, следующих на вызов.

Представители Горьковской железной дороги просят автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

15:05, 22 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
251
0
#Ижевск\n#транспорт\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#железная дорога

 

 

 


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