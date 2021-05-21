Бюджеты районов Удмуртии лишились части доходов после отмены ЕНВД

Муниципалитеты надеются на компенсацию выпадающих доходов местных бюджетов с применением дифференцированного норматива по УСН.

Ижевск. Удмуртия. Муниципальные бюджеты Удмуртии после отмены ЕНВД потеряли часть своих доходов. Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики, об этом говорилось во время дня регионального парламента в Кезском районе.

Напомним, что с 1 января был отменен единый налог на вмененный доход. Предпринимателям предложили перейти на патентную систему, «упрощенку» или общую систему налогообложения. Если платежи с ЕНВД и патент зачисляются в муниципальные бюджеты, то по УСН – в республиканский.

Участники дня Госсовета отметили, что в местной казне наблюдается выпадение доходов. Муниципалы считают, что необходимо разработать предложения по компенсации с применением дифференцированного норматива по УСН.

По данным пресс-службы правительства Удмуртии, с ЕНВД на «упрощенку» перешли около 4 тыс. предпринимателей, на патент – 2,3 тыс., единый сельхозналог – 1. Еще 149 человек стали самозанятыми.