Удмуртия планирует взять еще 5 млрд рублей кредитов

Средства направят на погашение ранее взятых под более высокий процент займов.

Ижевск. Удмуртия. В сентябре Удмуртия планируется взять еще 5 млрд рублей кредитов. Как пишет «Интерфакс», 11 сентября Региональный центр закупок Удмуртской Республики проведет сразу 7 аукционов.

Три невозобновляемых кредитных линий по 1 млрд рублей и четыре по 500 млн рублей планируется привлечь сроком на год по ставке не выше 5,25% годовых. Издание уточняет, что средства направят на погашение ранее взятых под более высокий процент кредитов.

Напомним, в августе Удмуртия привлекла коммерческие кредиты на 10,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс». Кредитные ставки составили от 4,86% до 5,32% годовых. В июле республика привлекла кредиты на сумму 5 млрд рублей по ставке 6,46% годовых.

В четверг, 27 августа, пройдут аукционы на привлечение 5 невозобновляемых кредитных линий по 1 млрд рублей каждая, а 28 августа – на привлечение еще пяти кредитных линий с общим лимитом в 2,5 млрд рублей.

На 1 августа сумма госдолга в регионе составила 52 042,6 млн рублей, из которых более 25,1 млрд рублей составляют кредиты из федерального бюджета, 19,5 млрд рублей – займы от кредитных организаций и 7,3 млрд рублей – обязательства по ценным бумагам