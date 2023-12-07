Ижевск. Удмуртия. Александр Бречалов сказал, что недоволен бюджетом Удмуртии. Он уже высказывал это президенту России Владимиру Путину в сентябре. Об этом глава Удмуртии заявил в ходе прямой линии.

«Мы перечисляем в федеральный бюджет очень существенные деньги, значимо больше многих, многих, многих регионов», — отметил Александр Бречалов.

Также глава республики отметил, что исторически Удмуртия являлась моноэкономикой, однако, в последнее время это постепенно меняется благодаря развитию малого бизнеса и доходов от оборонной промышленности.

«Этот год получился неплохим, но нам всё равно не хватает денег на ключевые проекты, в том числе ремонт больниц и других соцобъектов. Мы всё равно поддерживаем все социальные обязательства, 80% бюджета социальные» — подчеркнул Глава Удмуртии.

По мнению Александра Бречалова, правительство России должно пересмотреть пропорции софинансирования по большим проектам в Удмуртии. Сейчас они составляют 81 на 19%, но к 2026 они составят 89 на 11%, что позволит сэкономить республике более 700 млн рублей.