Удмуртия привлекла кредиты на 10,7 млрд рублей

Кредитные ставки составили от 4,86% до 5,32% годовых.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия привлекла коммерческие кредиты на 10,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе аукционов удалось открыть 11 невозобновляемых кредитных линий. В конкурсах приняли участие «Сбербанк», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «СМП Банк».

По итогам аукционов, кредитные ставки составили от 4,86% до 5,32% годовых.

Напомним, средства пойдут на погашение ранее взятых бюджетных кредитов и финансирование дефицита бюджета. В выписке из государственной долговой книги региона сообщается, что 25 августа Удмуртия должна погасить бюджетный кредит на 5,7 млрд рублей, полученный в апреле этого года.

На 1 июля размер госдолга Удмуртии составлял 49,9 млрд рублей. Из этой суммы 25,19 млрд рублей – бюджетные кредиты, 17,45 млрд рублей – коммерческие, 7,3 млрд рублей – государственные ценные бумаги.