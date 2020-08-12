Удмуртия привлечет еще 5 млрд рублей кредита на погашение долгов

Ставка составит до 5,25% годовых.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия планирует привлечь на полгода 5 невозобновляемых кредитных линий по 1 млрд рублей каждую. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ставка по кредиту должна составить не выше 5,25% годовых. Полученные средства власти направят на финансирование дефицита бюджета и погашение долгов.

Аукционы назначены на 27 августа, заявки на них принимают до 26 августа.

Напомним, в августе республика уже привлекала кредитные линии на общую сумму 10,7 млрд рублей.

На 1 июля госдолг Удмуртии составил 49,9 млрд рублей.