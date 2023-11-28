Проект закона о бюджете Удмуртии приняли в первом чтении

Ижевск. Удмуртия. В первом чтении проекта доходная часть бюджета Удмуртии на 2024 год составила более 92 млрд рублей. В свою очередь налоговые и неналоговые доходы бюджета на следующий год должны составить более 78 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета республики.

На прошедшем 28 ноября заседании регионального парламента депутаты в первом чтении приняли законопроект «О бюджете Удмуртской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Доходная часть бюджета на 2024 год определена в сумме 92 млрд 42 млн рублей. В то же время расходная часть составит 92 млрд 520 млн рублей. Дефицит на 2024 год составит 478 млн рублей.

Приоритетом расходов республики на 2024 год стали отрасли образования и здравоохранения, на которые предусмотрено более 55% бюджетных средств.

Более 30 млрд рублей выделят на организацию образовательного процесса. Ещё по 1,5 млрд на организацию питания младших классов и обеспечение безопасности образовательных учреждений. Также 168 млн рублей направят на внедрение цифровых технологий в учебный процесс и оснащение школ государственной символикой.

Расходы на программу «Развитие здравоохранения» составят более 15 млрд, из которых 382 млн рублей – федеральный бюджет. Основную долю расходов составят расходы на взносы в ОМС – 8,8 млрд рублей.

Помимо этого расходы дорожного фонда, согласно документу, составят 7 млрд 977 млн рублей, из которых 3 млрд 707 млн запланированы на развитие автомобильной сети, а 3 млрд 44 млн рублей на содержание дорог регионального, межмуниципального и местного назначения.

По словам председателя постоянной комиссии Госсовета по бюджету, налогам и финансам Наиля Мухамедзянова, бюджет учитывает все социально значимые расходы и остается социально ориентированным.

«Сегодня на сессии депутаты Государственного совета приняли в первом чтении проект бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. Традиционно мы понимаем, что это — не финальная версия. Во втором чтении нам с коллегами предстоит внести в проект бюджета серьезные коррективы, но самое главное, о чем я хочу сказать, — они совершенно точно будут в сторону увеличения. Так, например, дополнительно нам предстоит распределить 11 миллиардов рублей, существенная часть, из которых — это дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности», — прокомментировал председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

Также он сказал, что весь этот и предыдущий год глава региона Александр Бречалов активно вел работу с Министерством финансов России. «Благодаря этому нам удалось доказать, что мы, являясь субъектом, вносящим значительный вклад в формирование доходной части федерального бюджета, имеем право на увеличение дотации на выравнивание. И на 2024 год она будет на 30 процентов увеличена по сравнению с 2023-м годом. Республика получит на 3,8 млрд рублей больше», — добавил Ярослав Семёнов.

У жителей Удмуртии была возможность ознакомиться с проектом и предложить свои замечания. В итоге поступило 10 обращений, из которых 8 от граждан, 1 — от общественной организации и 1 — от политической партии. Все предложения и замечания отмечены комиссией и занесены в итоговый протокол, резюмирует Наиль Мухамедзянов.