В 2023 году в бюджет Ижевска поступило более 22 млн рублей со стороны организаций-должников

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло заседание комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в городской бюджет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе заседания рассмотрены материалы по 21 хозяйствующему субъекту с задолженностями по платежам. С их представителями согласовали способы погашения задолженности.

В результате работы комиссии от организаций-должников в бюджеты разных уровней поступило почти 66,5 млн рублей, а в бюджет Ижевска — более 22 млн рублей.