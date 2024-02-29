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В 2023 году в бюджет Ижевска поступило более 22 млн рублей со стороны организаций-должников

15:40, 29 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В 2023 году в бюджет Ижевска поступило более 22 млн рублей со стороны организаций-должников
15:40, 29 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
96
0
#долги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#бюджет
Фото: ИА «Сусанин»
96
0

Рассмотрены материалы 21 хозяйственного субъекта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло заседание комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в городской бюджет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе заседания рассмотрены материалы по 21 хозяйствующему субъекту с задолженностями по платежам. С их представителями согласовали способы погашения задолженности.

В результате работы комиссии от организаций-должников в бюджеты разных уровней поступило почти 66,5 млн рублей, а в бюджет Ижевска — более 22 млн рублей.

15:40, 29 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
96
0
#долги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#бюджет