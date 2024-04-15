За месяц госдолг Удмуртии остался на прежнем уровне

Ижевск. Удмуртия. Государственный долг Удмуртии на 1 апреля 2024 года составил 67,5 млрд рублей. Данные об этом опубликовала региональное министерство финансов.

Размер госдолга за месяц не изменился. На этом уровне он остаётся с начала года. 93% задолженности — это бюджетные кредиты из федеральной казны, взятые по ставке 0,1% годовых. Объём обязательств по ценным бумагам со ставкой 10,5% годовых составляет 7% от суммы госдолга.

Обслуживание государственного долга обходится в 131,5 млн рублей. Просроченные задолженности отсутствуют.