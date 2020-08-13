2,5 млрд рублей кредита возьмет Удмуртия для погашения прежних займов

Это уже третий аукцион августа.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия привлечет еще пять кредитных линий с общим лимитом в 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт госзакупок.

Кредиты по 500 млн рублей планируется взять на 3 года по ставке не выше 5,25% годовых. Деньги направят на перекредитование – погашение ранее привлеченных кредитов, взятых под более высокий процент.

Аукционы назначены на 28 августа.

Напомним, в августе Удмуртия объявила уже о двух аукционах по привлечению средств: 11 кредитных линий общей суммой 10,7 млрд рублей, а также 5 кредитных линий по 1 млрд рублей.

На 1 июля госдолг Удмуртии оставался на уровне 49,9 млрд рублей, из которых 25,1 – это кредиты из федерального бюджета, 17,45 – коммерческие займы, а 7,3 млрд рублей – обязательства по ценным бумагам.