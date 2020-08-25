В Удмуртии пострадавшим от коронавируса бизнесменам и семьям оплатят коммуналку за 2 месяца

Обратиться в МФЦ или направить обращение через Госуслуги можно до 31 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии потерявшим доход семьям и бизнесменам помогут оплатить коммуналку еще за 2 месяца. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, подать заявление можно до 31 августа.

Напомним, что такую меру поддержки ввели в июне для семей, доход которых снизился из-за коронавирусной пандемии. Тогда правительство Удмуртской Республики покрывало расходы по оплате коммунальных услуг и взносов за капремонт за апрель. В августе власти решили продлить единовременную выплату на расходы за май и июнь.

Получить единовременную выплату могут семьи с несовершеннолетними детьми при условии регистрации по месту жительства или пребывания в многоквартирных домах. Рассчитывать на помощь могут:

— сотрудники организаций или ИП, деятельность которых была приостановлена в период карантина;

— сотрудники, находившиеся в неоплачиваемом отпуске;

— сотрудники, заработная плата которых снизилась на 30% и более (по сравнению за январь или февраль);

Право на поддержку также имеют предприниматели, бизнес которых пострадал в результате распространения новой коронавирусной инфекции. К такой деятельности, например, относятся издание газет и гостиничный бизнес. Полный перечень прописан в постановлении правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года №434.

Выплата покрывает расходы за холодную и горячую воду, электроэнергию, тепловую энергию, газ, отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными расходами и (или) взносы за капитальный ремонт. Всего на эту меру поддержки в бюджете Удмуртской Республики предусмотрено 32,4 млн рублей.

Для получения выплат нужно обратиться в МФЦ по месту жительства или пребывания с заявлением и другими сопутствующими документами. Их полный перечень и подробные условия можно посмотреть на сайте министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики. Заявления рассматриваются в течение 10 рабочих дней.

Также заявления в электронной форме вместе со сканами документов принимаются на региональном портале Госуслуг.