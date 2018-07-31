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Стоимость проезда за наличный расчёт в Можге повысят с 1 августа

14:31, 31 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
14:31, 31 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
253
0
#налоги\n#Можга\n#транспорт\n#Удмуртия\n#цены\n#проезд
Фото: @arzik2
253
0

Цена билета за проезд составит 23 рубля.

Можга. Удмуртия. Стоимость проезда за наличный расчёт в Можге повысится с 1 августа. Как сообщает пресс-служба АО «Удмуртавтотранс», связано это с решением горадминистрации о переводе городских автобусных маршрутов в статус коммерческих.

Напомним, что министр транспорта Удмуртии рекомендовал «Удмуртавтотрансу» не спешить с повышением цены поездки на автобусе с 20 до 27 рублей.

Отмечается, что соответствующее уведомление муниципалитету АО «Удмуртавтотрнанс» направляло ещё в июне, разъяснив объективные причины резкого повышения стоимости проезда, главной из которых является изменение порядка налогообложения.

Предприятие ожидало, что со стороны городских властей возможен поиск компромиссных решений и иных вариантов сокращения убытков перевозчика. Поскольку предложения со стороны муниципального заказчика поступили только 27 июля и сторонам необходимо время на обсуждение, предприятие-перевозчик вводит с 1 августа стоимость проезда 23 рубля за наличный расчет и 21 рубль при оплате транспортной картой, а также сохраняет действие социальных билетов и проездных для граждан, студентов, школьников.

Сообщается, что средства, которые получит предприятие от увеличения стоимости билета, направят на сокращение убытков, связанных с необходимостью уплачивать НДС в размере 18%. Ранее, при работе на городских маршрутах по регулируемому тарифу, перевозчик освобождался от уплаты НДС.

«Принимая решение повысить цену на билеты в Можге  до 23 рублей вместо ранее заявленных 27 рублей, перевозчик не получает возможности индексировать свои фактические доходы даже на уровень инфляции», - говорится в сообщении АО «Удмуртавтотранс».

Также уточняется, что сложившаяся ситуация ставит крупное предприятие в неравноправное положение по сравнению с индивидуальными предпринимателями, имеющими возможность снижать свой объем налоговых отчислений в федеральный и региональный бюджеты.

14:31, 31 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
253
0
#налоги\n#Можга\n#транспорт\n#Удмуртия\n#цены\n#проезд

 

 

 


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