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Окончательное решение о повышении тарифа на проезд в Можге будет принято 27 июля

14:48, 27 июля, 2018
Диана Ворончихина
14:48, 27 июля, 2018
Диана Ворончихина
268
0
#Можга\n#транспорт\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#новости\n#проезд
Фото: arzik2
268
0

Министр транспорта Удмуртии порекомендовал ОАО «Удмуртавтотранс» не спешить с повышением цены поездки на автобусе с 20 рублей до 27.

Можга. Удмуртия. Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев заявил, что если ОАО «Удмуртавтотранс» повысит стоимость проезда в Можге до 27 рублей, то в городе могут появиться альтернативные перевозчики. Об этом он заявил в пятницу, 27 июля, во время встречи с руководством города и представителями ОАО «Удмуртавтотранс», сообщает ВКонтакте «Можга сегодня».

Горбачев отметил, что не видит экономического обоснования повышения тарифа на 7 рублей.

«Для чего людям города Можги платить 27 рублей, если на сегодняшний день город Ижевск может привлечь индивидуальных предпринимателей, которые не являются плательщиками НДС, и их вполне устроит стоимость сегодняшнего дня – это 20 рублей за проезд», - сказал Горбачев.

Гендиректор ОАО «Удмуртавтотранс» Руслан Гиниятов в свою очередь заявляет, что это вынужденный шаг, потому что им нужно повышать фонд отплаты труда водителей и кондукторов.

«У нас низкий уровень заработной платы, идет постоянный отток наших водителей и кондукторов.  На сегодняшний день убытки, которые копятся в Можгинском филиале, покрыть при том тарифе, который у нас есть, и при этом уплачивать НДС, мы не в состоянии», - отметил Гиниятов.

Окончательное решение о повышении стоимости проезда в Можге до 27 рублей с 1 августа «Удмуртавтотранс» должен принять в субботу, 28 июля, и сообщить об этом властям города. 

14:48, 27 июля, 2018
Диана Ворончихина
268
0
#Можга\n#транспорт\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#новости\n#проезд

 

 

 


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