В Удмуртии изъяли поддельную купюру номиналом 2000 рублей

С начала 2018 года выявлено 75 подделок.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подделали банкноту номиналом 2000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Центрального банка России.

Впервые факт подделки в республике новой купюры выявлен в июле этого года.

Всего в регионе изъяли 75 поддельных денежных знаков. 57 из них – это банкноты номиналом 5000 рублей. На втором по популярности месте среди поддельщиков - купюра в 1000 рублей – 12 подделок. Также из обихода изъяты одна сторублевая и две 500-рублевые купюры.

Кроме того, обнаружены 3 фальшивые 100-долларовые банкноты.