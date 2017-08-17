96,7 млрд рублей налогов собрали в Удмуртии за семь месяцев 2017 года

В консолидированный бюджет республики поступило 32,83 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с января по июль 2017 года собрали 96,72 млрд рублей налогов. Это на 17,7 млрд рублей или 22% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба управления ФНС по региону.

Из них 63,89 млрд ушли в федеральную казну, а 32,83 млрд рублей поступили в консолидированный бюджет Удмуртии, доходная часть которого сформировалась за счет:

- 13,69 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 41,7% в общем объеме доходов);

- 11,82 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 36%);

- 3,03 млрд рублей по налогам на имущество (или 9,2%);

- 1,76 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам (или 5,4%);

- 2,53 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (или 7,7%).