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      96,7 млрд рублей налогов собрали в Удмуртии за семь месяцев 2017 года

      12:01, 17 августа, 2017
      Яна Шамаева
      12:01, 17 августа, 2017
      Яна Шамаева
      81
      0
      #налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#налог
      81
      0

      В консолидированный бюджет республики поступило 32,83 млрд рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с января по июль 2017 года собрали 96,72 млрд рублей налогов. Это на 17,7 млрд рублей или 22% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба управления ФНС по региону.

      Из них 63,89 млрд ушли в федеральную казну, а 32,83 млрд рублей поступили в консолидированный бюджет Удмуртии, доходная часть которого сформировалась за счет:

      - 13,69 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 41,7% в общем объеме доходов);

      - 11,82 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 36%);

      - 3,03 млрд рублей по налогам на имущество (или 9,2%);

      - 1,76 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам (или 5,4%);

      - 2,53 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (или 7,7%).

      12:01, 17 августа, 2017
      Яна Шамаева
      81
      0
      #налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#налог

       

       

       

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