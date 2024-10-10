Ижевчанин обманул три банка Удмуртии и своих знакомых

Ижевск. Удмуртия. 43-летнего жителя Ижевска обвиняют в мошенничестве и преднамеренном банкротстве с ущербом почти в 45 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По версии следствия, мужчина в течение продолжительного времени занимал деньги у своих знакомых под предлогом приобретения доли в одной из нефтяных компаний Ижевска. При этом, по договору займа он обязывался выплачивать проценты от суммы долга, но не делал этого. Также подозреваемый оформил кредиты в трёх банках Удмуртии и не выплачивал их. Все занятые деньги мужчина тратил на свои нужды.

В дальнейшем, чтобы не лишаться имущества, он решил скрыть свои активы, составив фиктивные договоры купли-продажи с заниженной ценой.

Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ижевску.