Несколько дней дезориентированная жительница Удмуртии шла пешком до одной из деревень Ярского района

Глазов. Удмуртия. На обочине дороги в деревне Карасево Глазовского района обнаружили неподвижно стоящую растерявшуюся женщину. Об этом сообщает ПСО «Север 18».

27 июня на горячую линию службы поступило сообщение о женщине, которая стоит на обочине проезжей части в деревне Карасево. На слова прохожих об опасности не реагирует, отвечает долго и односложно.

Прибывшие медики оказали женщине помощь, доставили её в больницу. Поисковики вместе с МВД установили личность женщины, узнали адрес её проживания. После оказания помощи пациентка рассказала медикам, что у неё есть родня, и пояснила, как с ними связаться. Женщина находилась в опасности, была дезориентирована. Выяснилось, что она уже несколько дней в этом состоянии добиралась пешком от деревни Слудка Вавожского района до одной из деревень Ярского района.