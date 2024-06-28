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Несколько дней дезориентированная жительница Удмуртии шла пешком до одной из деревень Ярского района

11:20, 28 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Несколько дней дезориентированная жительница Удмуртии шла пешком до одной из деревень Ярского района
11:20, 28 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
364
0
#деревня\n#медики\n#спасатели\n#Удмуртия
Фото: ПСО «Север 18»
364
0

Местные жители вызвали спасателей, так как женщина вела себя странно — не реагировала на прохожих и долго думала над вопросами.

Глазов. Удмуртия. На обочине дороги в деревне Карасево Глазовского района обнаружили неподвижно стоящую растерявшуюся женщину. Об этом сообщает ПСО «Север 18».

27 июня на горячую линию службы поступило сообщение о женщине, которая стоит на обочине проезжей части в деревне Карасево. На слова прохожих об опасности не реагирует, отвечает долго и односложно.

Прибывшие медики оказали женщине помощь, доставили её в больницу. Поисковики вместе с МВД установили личность женщины, узнали адрес её проживания. После оказания помощи пациентка рассказала медикам, что у неё есть родня, и пояснила, как с ними связаться. Женщина находилась в опасности, была дезориентирована. Выяснилось, что она уже несколько дней в этом состоянии добиралась пешком от деревни Слудка Вавожского района до одной из деревень Ярского района. 

11:20, 28 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
364
0
#деревня\n#медики\n#спасатели\n#Удмуртия