Отец пятерых детей ограбил собутыльника в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле местный житель ограбил мужчину, с которым ранее распивал спиртные напитки в баре. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского районного суда.

Суд установил, что подсудимый вместе с незнакомым мужчиной распивал спиртные напитки в одном из баров Сарапула. Находясь на улице, обвиняемый решил ограбить своего «коллегу». Злоумышленник ударил своего новоиспеченного друга по шее, после чего похитил у потерпевшего телефон и кепку. Общая сумма материального ущерба составила более 7,5 тыс. рублей.

При назначении наказания суд учёл все смягчающие обстоятельства, в том числе наличие у подсудимого пятерых детей, и отягчающее обстоятельство преступления (рецидив преступлений), в силу чего вынес наказание в виде лишения свободы на 2,5 года в колонии строгого режима.