Завьялово. Удмуртия. Легковушка и мопед столкнулись на дороге у Удмуртии. Как сообщает ГАИ УР, авария произошла 7 июня около 18:40 на 43-м километре автодороги «Ижевск — Люк» на территории Завьяловского района.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «Волга» при движении задним ходом с прилегающей территории не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с мопедом «Lingben» под управлением 16-летнего подростка.

В результате ДТП пассажир мопеда, 13-летний мальчик, получил травмы, доставлен в медицинское учреждение.

Отмечается, что несовершеннолетний водитель право управления не имеет, передвигался на мопеде и перевозил пассажира без шлемов.

В полиции вновь обратились к родителям с просьбой не допускать к управлению мототранспортом несовершеннолетних, не имеющих права управления, и не покупать им «дорогие игрушки» во избежание тяжких последствий.