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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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16-летний водитель мопеда попал под машину в Удмуртии

11:30, 08 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
16-летний водитель мопеда попал под машину в Удмуртии
11:30, 08 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
13
0
#Завьяловский район\n#ДТП
Источник фото: ГАИ УР
13
0

В результате аварии травмы получил 13-летний пассажир.

Завьялово. Удмуртия. Легковушка и мопед столкнулись на дороге у Удмуртии. Как сообщает ГАИ УР, авария произошла 7 июня около 18:40 на 43-м километре автодороги «Ижевск — Люк» на территории Завьяловского района.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «Волга» при движении задним ходом с прилегающей территории не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с мопедом «Lingben» под управлением 16-летнего подростка. 

В результате ДТП пассажир мопеда, 13-летний мальчик, получил травмы, доставлен в медицинское учреждение. 

Отмечается, что несовершеннолетний водитель право управления не имеет, передвигался на мопеде и перевозил пассажира без шлемов.

В полиции вновь обратились к родителям с просьбой не допускать к управлению мототранспортом несовершеннолетних, не имеющих права управления, и не покупать им «дорогие игрушки» во избежание тяжких последствий.

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11:30, 08 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
13
0
#Завьяловский район\n#ДТП