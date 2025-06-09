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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии планируют ужесточить ответственность родителей за нарушение их детьми ПДД

10:30, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии планируют ужесточить ответственность родителей за нарушение их детьми ПДД
10:30, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
14
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#Удмуртия\n#ДТП\n#подростки\n#нарушение\n#родители
Источник фото: unsplash.com (Ebenhaezer Kambuaya)
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В 2024 году в авариях погибли 11 несовершеннолетних водителей и пассажиров питбайков, мопедов и самокатов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии хотят разработать законодательную инициативу в части ужесточения ответственности родителей за нарушение их несовершеннолетними детьми ПДД, что повлекло причинение вреда здоровью. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте»  рассказала Уполномоченный по правам ребёнка в республике Ольга Авдеева.

Актуальность питбайков, мопедов и самокатов  в регионе не снижается. Если в 2023 году в авариях на этих средствах передвижения погибли шесть несовершеннолетних, то в 2024 году — 11 детей. За 5 месяцев 2025 года в ДТП погиб один ребёнок и 96 получили травмы. 

Специалисты считают, что в регионе нужно создать «площадки», где подростки смогут учиться управлять этими транспортными средствами.

Помимо этого решено усилить профилактическую работу с детьми и их родителями. Предлагается подключить к этому несовершеннолетних, которые занимаются в секциях мотоспорта и участвуют в соревнованиях. 

«Надеюсь, что беседы, разговоры по принципу «равный-равному» убедят ребят соблюдать правила дорожного движения, а кого-то и приведут в секции для серьезных занятий мотоспортом», — заявила Ольга Авдеева. 

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10:30, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
14
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#подростки\n#нарушение\n#родители