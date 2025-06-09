Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии хотят разработать законодательную инициативу в части ужесточения ответственности родителей за нарушение их несовершеннолетними детьми ПДД, что повлекло причинение вреда здоровью. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала Уполномоченный по правам ребёнка в республике Ольга Авдеева.

Актуальность питбайков, мопедов и самокатов в регионе не снижается. Если в 2023 году в авариях на этих средствах передвижения погибли шесть несовершеннолетних, то в 2024 году — 11 детей. За 5 месяцев 2025 года в ДТП погиб один ребёнок и 96 получили травмы.

Специалисты считают, что в регионе нужно создать «площадки», где подростки смогут учиться управлять этими транспортными средствами.

Помимо этого решено усилить профилактическую работу с детьми и их родителями. Предлагается подключить к этому несовершеннолетних, которые занимаются в секциях мотоспорта и участвуют в соревнованиях.

«Надеюсь, что беседы, разговоры по принципу «равный-равному» убедят ребят соблюдать правила дорожного движения, а кого-то и приведут в секции для серьезных занятий мотоспортом», — заявила Ольга Авдеева.