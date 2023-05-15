Водитель легковушки столкнулся с двумя грузовиками в Удмуртии и погиб

Ягул. Удмуртия. Водитель погиб на дороге в селе Ягул в Удмуртии. Об этом сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД России по республике.

Авария произошла 14 мая около 01:00 напротив дома №11, расположенного на улице Графа Шувалова в Ягуле.

Отмечается, что 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2114», выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение со встречным автомобилем «Урал» под управлением 55-летнего мужчины, с последующим столкновением со встречным автомобилем «КамАЗ» под управлением 26-летнего молодого человека.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 2114» от полученных травм скончался на месте аварии. По предварительной информации, погибший находился в состоянии опьянения, для проведения анализа взята биологическая среда.