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В Сарапуле частично разрушилась стена жилого дома

20:23, 04 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Сарапуле частично разрушилась стена жилого дома
20:23, 04 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
98
0
#Сарапул\n#обрушение дома\n#разрушения
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
98
0

Экспертиза покажет, можно ли дальше проживать в здании.

Сарапул. Удмуртия. В одном из многоквартирных домов Сарапула разрушилась часть кирпичной стены. Об этом вечером вторника, 4 апреля, сообщила пресс-служба администрации города.

Отмечается, что частичное разрушение отделочного лицевого слоя кирпичной кладки наружной стены произошло в доме по улице Интернациональной, 55б. В этой части МКД расположены нежилые помещения — душевые комнаты.

«Дом находится под управлением УК ООО «Домовой». На месте проведено комиссионное обследование с участием представителей Управления ЖКХ администрации города, руководителей управляющей компании, Службы гражданской защиты и Службы строительства, реконструкции и капитального ремонта», — отметили в администрации Сарапула.

Место происшествия огородили, доступ в душевую комнату на первом этаже также ограничили. В ближайшие сутки экспертная организация определит перечень необходимых ремонтных работ, также будет дана оценка отсутствия угрозы для дальнейшего проживания в доме.

В муниципалитете подчеркнули, что приступить к аварийно-восстановительным работам возможно будет после получения заключения экспертной организации.

20:23, 04 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
98
0
#Сарапул\n#обрушение дома\n#разрушения