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В Кунгуре в канун Рождества грузовик протаранил стену женского монастыря

17:30, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Кунгуре в канун Рождества грузовик протаранил стену женского монастыря
17:30, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
137
0
#Пермский край\n#Кунгур\n#авария\n#водители\n#полиция\n#ДТП\n#разрушения\n#монастырь
Фото: pxhere.com
137
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Повреждено здание с кельями послушниц.

Кунгур. Пермский край. Иоанно-Предтеченский женский монастырь пострадал в результате аварии в Кунгуре Пермского края. Грузовик пробил стену и врезался в здание 6 января, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали агентству в полиции региона, водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и столкнулся с КАМАЗом, который протаранил забор из бетона и въехал на территорию монастыря. 

По данным пермских СМИ, было повреждено здание с кельями послушниц. К счастью, никто из них не пострадал. От госпитализации отказались также водители и пассажиры побывавших в аварии транспортных средств.

17:30, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
137
0
#Пермский край\n#Кунгур\n#авария\n#водители\n#полиция\n#ДТП\n#разрушения\n#монастырь