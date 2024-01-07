В Кунгуре в канун Рождества грузовик протаранил стену женского монастыря

Кунгур. Пермский край. Иоанно-Предтеченский женский монастырь пострадал в результате аварии в Кунгуре Пермского края. Грузовик пробил стену и врезался в здание 6 января, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали агентству в полиции региона, водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и столкнулся с КАМАЗом, который протаранил забор из бетона и въехал на территорию монастыря.

По данным пермских СМИ, было повреждено здание с кельями послушниц. К счастью, никто из них не пострадал. От госпитализации отказались также водители и пассажиры побывавших в аварии транспортных средств.