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В Вавоже идут поиски упавшего в реку рыбака

12:52, 02 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
В Вавоже идут поиски упавшего в реку рыбака
12:52, 02 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
139
0
#рыбалка\n#лед\n#гибель людей\n#Вавож
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
139
0

Мужчина рыбачил в темное время суток в районе гидротехнического сооружения.

Вавож. Удмуртия. 1 апреля очевидцы сообщили о том, что рыбак упал в воду на реке Ува села Вавож, сообщила в ТГ-канале пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. 

Мужчина рыбачил в темное время суток в районе гидротехнического сооружения, которое является опасным для нахождения там. Вероятнее всего, мужчина утонул в бурном потоке воды. Поиски погибшего мужчины ведутся до сих пор. 

ГУ МЧС по Удмуртии в очередной раз обращается ко всем любителям рыбалки и напоминает, что закрывать зимний сезон необходимо до периода весеннего таяния льда на водоемах. Безопасность структуры льда определить крайне сложно во время активного таяния. Провалиться под лед можно в любой момент, даже если вам кажется, что он прочный. Алкогольное опьянение только усугубляет опасность. 

 

12:52, 02 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
139
0
#рыбалка\n#лед\n#гибель людей\n#Вавож