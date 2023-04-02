В Вавоже идут поиски упавшего в реку рыбака

Вавож. Удмуртия. 1 апреля очевидцы сообщили о том, что рыбак упал в воду на реке Ува села Вавож, сообщила в ТГ-канале пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Мужчина рыбачил в темное время суток в районе гидротехнического сооружения, которое является опасным для нахождения там. Вероятнее всего, мужчина утонул в бурном потоке воды. Поиски погибшего мужчины ведутся до сих пор.

ГУ МЧС по Удмуртии в очередной раз обращается ко всем любителям рыбалки и напоминает, что закрывать зимний сезон необходимо до периода весеннего таяния льда на водоемах. Безопасность структуры льда определить крайне сложно во время активного таяния. Провалиться под лед можно в любой момент, даже если вам кажется, что он прочный. Алкогольное опьянение только усугубляет опасность.