В Вавожском районе простились с погибшим на СВО бойцом

Вавож. Удмуртия. В зоне СВО погиб житель Вавожа. Юрий Одинцов был сержантом. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Вавожского района Олег Овчинников.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким Юрия. Мы всегда будем помнить подвиг гвардии сержанта Юрия Алексеевича Одинцова, который отдал жизнь за всех нас. Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах!», — высказался Олег Овчинников.

Прощание состоялось 25 декабря с 10:00 до 11:30 в Вавожском РДК.