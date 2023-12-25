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В Вавожском районе простились с погибшим на СВО бойцом

11:32, 25 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В Вавожском районе простились с погибшим на СВО бойцом
11:32, 25 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
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#СВО\n#прощание\n#Вавож\n#Удмуртия
Фото: vk.com/id570039397
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Юрий Одинцов был уроженцем села Вавож.

Вавож. Удмуртия. В зоне СВО погиб житель Вавожа. Юрий Одинцов был сержантом. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Вавожского района Олег Овчинников.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким Юрия. Мы всегда будем помнить подвиг гвардии сержанта Юрия Алексеевича Одинцова, который отдал жизнь за всех нас. Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах!», — высказался Олег Овчинников.

Прощание состоялось 25 декабря с 10:00 до 11:30 в Вавожском РДК.

11:32, 25 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
505
0
#СВО\n#прощание\n#Вавож\n#Удмуртия