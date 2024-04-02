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Имя нового главы Вавожского района станет известно 4 апреля

15:22, 02 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Имя нового главы Вавожского района станет известно 4 апреля
15:22, 02 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
365
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#глава района\n#кандидаты
Фото: t.me/zhuravlev_7
365
0

Конкурсная комиссия отобрала две кандидатуры: Сергея Зорина и Ивана Сибирякова.

Вавож. Удмуртия. Конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов на пост главы Вавожского района. Об этом в своём телеграм-канале рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев. 

2 апреля все 6 человек, которые претендуют на должность главы района, представили свои программы развития. 

«Олег Павлович Овчинников оставил хороший задел на будущее. Важно не только не растерять, но и упрочить позиции территории, слушать и слышать жителей, ставить амбициозные задачи и реализовывать их», — отметил Александр Журавлев. 

Из всех кандидатов конкурсная комиссия отобрала двух человек: и. о. главы Вавожского района Сергея Зорина и председателя Совета депутатов Киясовского района Ивана Сибирякова. Они набрали больше всего баллов.

4 апреля на сессии Районного совета депутатов и будет выбран глава района. 

Напомним, что экс-глава муниципального образования Олег Овчинников занял пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртии. 

15:22, 02 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
365
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#глава района\n#кандидаты