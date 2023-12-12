Коровы Вавожского района первыми в Удмуртии дали 100 тысяч тонн молока за год

Вавож. Удмуртия. Вавожский район первым надоил 100 тысяч тонн молока за год, чего ещё не было в истории Удмуртии. Об этом сообщил глава Вавожского района Олег Овчинников на своей странице «ВКонтакте».

По приросту молока за год Вавожский район занял второе место по республике — здесь надоили на 7960 тонн больше, чем в прошлом году. На первом месте Шарканский район с приростом 9550 тонн.

На 1 ноября поголовье крупного скота в районе составило 31 381 голову, в прошлом году их было на 1976 меньше.

Средняя продуктивность коровы составила 8968 кг молока, что больше прошлого года на 326 кг.

По итогам 11 месяцев 2023 года лидерами по производству молока остаются: СХПК «Колос» — произведено почти 39 тысяч тонн, СПК (колхоз) «Удмуртия» — более 25 тысяч тонн, Колхоз (СХПК) «Мичурина» — более 10 тысяч тонн.

«Выражаю огромную благодарность нашим животноводам. Вы — герои нашего времени! Весь район гордится вашими результатами!», — подытожил Олег Овчинников.