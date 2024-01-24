Олег Овчинников подвёл итоги работы на посту главы Вавожского района

Вавож. Удмуртия. Уже бывший глава Вавожского района Олег Овчинников, назначенный на должность бизнес-омбудсмена Удмуртии, подвёл итоги своей работы на посту руководителя муниципалитета. Информация опубликована на странице Овчинникова «ВКонтакте».

Вавожский район Олег Овчинников возглавлял с 2019 года. Подводя итоги работы, он отметил, что за это время было отремонтировано и построено 79 км дорог на общую сумму 647 млн рублей. В деревне Большое Волково была построена школа на 160 мест и ясли-сад в Вавоже на 80 мест. Восстановлен фасад Свято-Никольского храма в Вавоже.

«Проведена «перезагрузка» здравоохранения Вавожской центральной больницы. Впервые за 40 лет отремонтировано здание ЦРБ, закуплено новое оборудование и автотранспорт, принята муниципальная программа по привлечению медицинских работников в район», — подчеркнул Овчинников.

Напомним, Олег Овчинников сменил на посту бизнес-омбудсмена Александра Прасолова.