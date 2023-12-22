Общественный туалет появился в центре села Вавож в Удмуртии

Вавож. Удмуртия. В центре Вавожа появился общественный туалет. Об этом сообщил в соцсетях глава Вавожского района Удмуртии Олег Овчинников.

«На протяжении нескольких лет в комментариях и в личные сообщения часто приходили жалобы по поводу отсутствия туалета в центре Вавожа. С радостью могу сказать, что с января 2024 года общественный туалет начнёт функционировать. Расположен он в парке за РДК. Уже обустроены два помещения со всеми необходимыми коммуникациями: электричеством, водоснабжением и теплом», — сообщил глава района.

Он также подчеркнул, что уже продумана система по борьбе с вандализмом — установлено уличное круглосуточное видеонаблюдение. Летом дополнительно здесь облагородят территорию.