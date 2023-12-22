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Общественный туалет появился в центре села Вавож в Удмуртии

14:10, 22 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Общественный туалет появился в центре села Вавож в Удмуртии
14:10, 22 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
357
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#городская среда\n#туалет
Фото: пресс-служба администрации Вавожского района УР
357
0

Он заработает с января 2024 года.

Вавож. Удмуртия. В центре Вавожа появился общественный туалет. Об этом сообщил в соцсетях глава Вавожского района Удмуртии Олег Овчинников.

«На протяжении нескольких лет в комментариях и в личные сообщения часто приходили жалобы по поводу отсутствия туалета в центре Вавожа. С радостью могу сказать, что с января 2024 года общественный туалет начнёт функционировать. Расположен он в парке за РДК. Уже обустроены два помещения со всеми необходимыми коммуникациями: электричеством, водоснабжением и теплом», — сообщил глава района.

Он также подчеркнул, что уже продумана система по борьбе с вандализмом — установлено уличное круглосуточное видеонаблюдение. Летом дополнительно здесь облагородят территорию.

14:10, 22 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
357
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#городская среда\n#туалет