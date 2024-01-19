Жителя Вавожа осудили за систематические истязания 14-летней девочки

Вавож. Удмуртия. В Вавоже вынесен приговор в отношении 35-летнего мужчины, систематически истязавшего дочь своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Достоверно установлено, что весь 2022 год мужчина из личной неприязни систематически бил 14-летнюю дочь своей сожительницы. Удары наносились руками, ногами и подручными предметами.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, летом 2023 года был осуждён ещё один житель Вавожа, избивавший свою падчерицу кочергой.