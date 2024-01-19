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Жителя Вавожа осудили за систематические истязания 14-летней девочки

15:12, 19 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителя Вавожа осудили за систематические истязания 14-летней девочки
15:12, 19 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
761
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#истязание\n#суд
Фото: Луиса Кинтеро на Unsplash
761
0

Пострадавшая была дочерью сожительницы осуждённого.

Вавож. Удмуртия. В Вавоже вынесен приговор в отношении 35-летнего мужчины, систематически истязавшего дочь своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Достоверно установлено, что весь 2022 год мужчина из личной неприязни систематически бил 14-летнюю дочь своей сожительницы. Удары наносились руками, ногами и подручными предметами.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, летом 2023 года был осуждён ещё один житель Вавожа, избивавший свою падчерицу кочергой.

15:12, 19 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
761
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#истязание\n#суд