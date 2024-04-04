Главой Вавожского района избрали Сергея Зорина

Вавож. Удмуртия. Главой Вавожского района станет Сергей Зорин. Об этом в своём телеграм-канале рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.

Кандидатуру Сергея Зорина поддержали 20 депутатов района. Напомним, что на пост также претендовал председатель Совета депутатов Киясовского района Иван Сибиряков.

Исполнять обязанности на новом посту Сергей Зорин начнет с 5 апреля.

«Благодарю всех участников конкурса за идеи по развитию Вавожского района. А Сергею Викторовичу желаю и дальше работать на благо Удмуртии», — прокомментировал Александр Журавлев.

Наша справка: Зорин Сергей Викторович родился в 1990 году.

Окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса».

В начале своей трудовой деятельности Сергей Зорин работал техником и менеджером по продажам. В администрации Вавожского района он начал свой путь с должности ведущего экономиста централизованной бухгалтерии отдела культуры, потом стал ведущим юрисконсультом, начальником отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту, а далее стал заместителем главы администрации района по социальным вопросам.

С 2023 года Сергей Зорин являлся первым заместителем главы администрации Вавожского района, а с 23 января 2024 года исполнял обязанности главы района.

Напомним, что экс-глава района Олег Овчинников стал бизнес-омбудсменом Удмуртии.