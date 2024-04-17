Вандалы разгромили детскую площадку возле ФОКа в Вавоже

Вавож. Удмуртия. В Вавоже детскую площадку на территории ФОКа «Здоровье» испортили вандалы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вавожского района.

Глава района Сергей Зорин в своих соцсетях рассказал, что площадку построили в рамках проекта «Наша инициатива» при поддержке местных жителей и спонсоров. В 2022 году в рамках лучшего муниципального проекта там установили искусственное освещение.

«Одним словом получился замечательный объект, один из лучших в районе по содержанию. <...> Больно видеть, как то, что сделано с любовью для наших детей, бесцельно рушится», — прокомментировал Сергей Зорин.

Сейчас на детской площадке сломаны качели, вырваны металлические и деревянные конструкции, поверхности игрового комплекса расписаны нецензурными словами, по всей территории разбросан мусор.

«Нам было очень удобно посещать эту площадку с детьми детского сада. И прогулка, и спортивная тренировка, и релаксация на качелях. Но уже осенью мы перестали посещать эту площадку, она стала грязной и небезопасной. Надеялись, что за зиму желание вандалить у подростков пропадёт. Не пропало», — поделилась мнением в комментариях местная жительница Нина Шавеко.

Многие комментаторы предложили установить на площадке видеокамеры, которые бы отпугивали юных хулиганов. Пресс-служба администрации Вавожского района ответила им, что власти рассмотрят этот вариант в 2024 году.

«Дорогие подростки, давайте будем взрослеть и начнём заботиться о родном селе, уважая труд, средства и силы других», — обратился к вандалам глава Вавожского района Сергей Зорин.