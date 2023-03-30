Из-за пористой структуры льда жителям рекомендуют не выходить на пруд Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Удмуртии Алексей Анохин рассказал об опасности выхода на весенний лед.

В настоящий момент на некоторых водоемах Удмуртии лед еще крепкий и на него можно выходить, но это категорически запрещается в местах с сильным течением. В Завьяловском районе уже погиб человек, решивший порыбачить на одном из сельских прудов.

Сейчас лед на пруду Ижевска имеет толщину около 40 см, но, несмотря на это, он пористый по структуре. На отдельных участках лед недостаточно прочный, чтобы удержать человека.

«Буквально вчера, 29 марта, на этом пруду провалился человек, к счастью, остался жив. Ему помогли выбраться очевидцы. Поэтому, мы все же настоятельно рекомендуем людям, которые занимаются рыбалкой или иными видами отдыха, связанными с нахождением на льду, постепенно эти мероприятия прекращать», — заявил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Алексей Анохин.

Также сотрудники МЧС просят родителей рассказать детям об опасности нахождения на льду весной.

Жителям Удмуртии напоминают, при провале под лед нужно широко раздвинуть руки, зацепиться за край льдины и звать на помощь. Также можно попробовать выбраться из промоины и ползти в направлении, откуда пришли.