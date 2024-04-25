В мае в вавожском «Шанхае» начнут строить систему канализации

Вавож. Удмуртия. Глава Вавожского района Удмуртии провёл собрание с жителями микрорайона малоэтажной застройки «Шанхай» в райцентре. Об этом сам Сергей Зорин рассказал в соцсетях. Главный вопрос встречи — строительство системы водоотведения (канализации) в 2024 году.

«Работы начнутся уже в мае по программе «Комплексное развитие сельских территорий» на сумму более 90 млн рублей. На данный момент заключён контракт на строительно-монтажные работы, согласован график производства работ, передана площадка», — отметил Сергей Зорин.

Он подчеркнул, что эта стройка крайне необходима не только для удобства и безопасности. Система канализации решает экологическую проблему микрорайона, которая не одно десятилетие волнует жителей.

Напомним, данная стройка является одним из пяти приоритетных проектов в Удмуртии по программе КРСТ на 2024 год. Ранее их анонсировал глава республики Александр Бречалов. Различные проекты начнут реализовывать также в Воткинском, Селтинском, Увинском и Шарканском районах.