В Вавожском районе объявлен конкурс по определению нового главы муниципалитета

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе объявлен конкурс (18+) по определению нового главы. Об этом сообщил глава администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв.

Документы от кандидатов будут приниматься в период с 11 по 22 марта. Перечень заявившихся на конкурс опубликуют на сайте района. Главу района выберут члены специальной комиссии и утвердят депутаты местного Совета.

Напомним, экс-глава Вавожского района Олег Овчинников занял пост бизнес-омбудсмена Удмуртии. Обязанности руководителя муниципалитета в настоящий момент исполняет Сергей Зорин.