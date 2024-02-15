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В Вавожском районе объявлен конкурс по определению нового главы муниципалитета

16:45, 15 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Вавожском районе объявлен конкурс по определению нового главы муниципалитета
16:45, 15 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
81
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#глава района
Фото: ИА «Сусанин»
81
0

Бывший глава района Олег Овчинников перешёл на должность бизнес-омбудсмена Удмуртии.

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе объявлен конкурс (18+) по определению нового главы. Об этом сообщил глава администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв.

Документы от кандидатов будут приниматься в период с 11 по 22 марта. Перечень заявившихся на конкурс опубликуют на сайте района. Главу района выберут члены специальной комиссии и утвердят депутаты местного Совета.

Напомним, экс-глава Вавожского района Олег Овчинников занял пост бизнес-омбудсмена Удмуртии. Обязанности руководителя муниципалитета в настоящий момент исполняет Сергей Зорин

16:45, 15 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
81
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#глава района