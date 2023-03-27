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Прокуратура начала проверку после провала асфальта в Игринском районе

17:55, 27 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Прокуратура начала проверку после провала асфальта в Игринском районе
17:55, 27 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
348
0
#Игра\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#проверка
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
348
0

Сотрудники надзорного органа проверят соблюдение законодательства в части содержания мостов.

Игра. Удмуртия. Прокуратура Игринского района начала проверку после обвала асфальта вблизи деревни Загребино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Сотрудники проверят исполнение законодательства в части обслуживания и содержания мостов, а также водопропускных труб.

Напомним, сигнал о происшествии поступил утром 27 марта. Причиной разрушения стал подмыв грунта. В Игринском районе ввели режим повышенной готовности. Пока водителям приходится объезжать опасный участок, однако пустить машины планируют уже через 2-3 дня.

17:55, 27 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
348
0
#Игра\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#проверка