Прокуратура начала проверку после провала асфальта в Игринском районе

Сотрудники надзорного органа проверят соблюдение законодательства в части содержания мостов.
Игра. Удмуртия. Прокуратура Игринского района начала проверку после обвала асфальта вблизи деревни Загребино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.
Сотрудники проверят исполнение законодательства в части обслуживания и содержания мостов, а также водопропускных труб.
Напомним, сигнал о происшествии поступил утром 27 марта. Причиной разрушения стал подмыв грунта. В Игринском районе ввели режим повышенной готовности. Пока водителям приходится объезжать опасный участок, однако пустить машины планируют уже через 2-3 дня.