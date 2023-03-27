О путях объезда провала на федеральной трассе рассказали в Удмуртии

Загребино. Удмуртия. В Миндортрансе Удмуртии рассказали об альтернативных путях объезда рухнувшего участка дороги федеральной трассы в Игринском районе. Глава министерства Алексей Горбачёв оповестил об этом граждан через свои страницы в соцсетях.

Основной объезд: Старый пост ГИБДД (к северу от Ижевска по Як-Бодьинскому трукту) — Западный обход — Нылга — Ува — Селты — Игра.

Пока «прямая дорога» между Игрой и Якшур-Бодьей закрыта, остаются доступными две дороги для машин весом до 6 тонн через соседние районы:

1) Якшур-Бодья — Старые Зятцы — Игра;

2) Якшур-Бодья — Шаркан — Дебёсы.

Для автомобилей тяжелее 6 тонн единственный вариант: Ижевск — Воткинск — Кельчино — Пермь.

Как отметил министр, альтернативный вариант — железнодорожный транспорт. Для жителей северных районов республики доступны пригородные поезда: «Ижевск — Глазов», «Ижевск — Игра», «Ижевск — Балезино».

«Поезда ходят ежедневно. Выезд из Ижевска в Глазов в 07:52, из Глазова в Ижевск в 13:48, из Ижевска в Балезино в 16:26, из Балезино в Ижевск в 05:30. С полным расписанием можно ознакомиться на нашем официальном сайте», — поддержал население Алексей Горбачёв.

Напомним, двухполосный участок федеральной трассы в деревне Загребино Игринского района Удмуртии обрушился из-за обилия талых вод. В районе самой «вымирающей» деревни альтернативных асфальтовых дорог для объезда нет.