В результате наезда автомобиля в Глазове погиб ребёнок 2021 года рождения

Глазов. Удмуртия. В Глазове задержали водителя, который насмерть сбил ребёнка. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Вечером, 19 марта, на перекрёстке улиц Барышникова и Драгунова неустановленный автомобиль наехал на мальчика 2021 года рождения. Ребёнок находился в санках. Они с матерью пересекали нерегулируемый пешеходный переход.

От полученных травм мальчик скончался в больнице. Женщина не пострадала.

Водитель скрылся с места ДТП. Однако вскоре его удалось задержать. Автомобилем управлял 27-летний глазовчанин, которого не раз лишали прав за пьяную езду. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.