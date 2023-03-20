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В результате наезда автомобиля в Глазове погиб ребёнок 2021 года рождения

12:45, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В результате наезда автомобиля в Глазове погиб ребёнок 2021 года рождения
12:45, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
567
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
567
0

Виновник скрылся с места ДТП.

Глазов. Удмуртия. В Глазове задержали водителя, который насмерть сбил ребёнка. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Вечером, 19 марта, на перекрёстке улиц Барышникова и Драгунова неустановленный автомобиль наехал на мальчика 2021 года рождения. Ребёнок находился в санках. Они с матерью пересекали нерегулируемый пешеходный переход.

От полученных травм мальчик скончался в больнице. Женщина не пострадала.

Водитель скрылся с места ДТП. Однако вскоре его удалось задержать. Автомобилем управлял 27-летний глазовчанин, которого не раз лишали прав за пьяную езду. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

12:45, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
567
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ДТП