Суд обязал администрацию Увинского района Удмуртии организовать пассажирские перевозки

Ува. Удмуртия. Прокуратура Увинского района через суд обязала администрацию муниципалитета организовать регулярные перевозки по регулируемым тарифам. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа Удмуртской Республики.

Ведомство проверяло администрацию района на соблюдение законодательства по пассажирским перевозкам. Было установлено, что маршруты по регулируемым тарифам не установлены, а муниципальный контракт не заключён. Население не обеспечено доступностью транспортных услуг.

Прокурор направил главе района представление об устранении нарушений, однако они устранены не были. Поэтому надзорный орган стал добиваться исполнения через суд, попросив признать бездействие незаконным и обязать организовать в районе перевозки по регулируемым тарифам.

Суд поддержал требования прокурора полностью.