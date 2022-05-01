В Удмуртии похоронили погибших на Украине сержанта и старшего лейтенанта

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии простились с двумя солдатами, погибшими на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В воскресенье, 1 мая, в Кезском и Кизнерском районах похоронили сержанта Антона Баталова и старшего лейтенанта Руслана Ахметшина. Их похороны прошли со всеми военными почестями.

Оба военнослужащих представлены к Ордену Мужества посмертно. При выполнении боевых задач они проявили мужество и героизм.

Соболезнования семьям погибших выразил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Им оказывается помощь в полном объёме.

Напомним, ранее в Кизнерском районе похоронили рядового Максима Роговских, а в Кезском — старшего сержанта Михаила Сабурова.