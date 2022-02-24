Жителя Пермского края подозревают в краже КамАЗа из Удмуртии

Сарапул. Удмуртия. Полицейские Удмуртии установили причастность жителя Пермского края к хищению КамАЗа, совершенного чуть менее года назад. 26-летний пермяк украл грузовик в апреле 2021 года, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Сотрудники республиканского управления уголовного розыска выяснили, что подозреваемый через сайт объявлений заказал у одного из автоперевозчиков КамАЗ, якобы для нужд строительства. Когда грузовик прибыл в Сарапул, молодой человек уговорил водителя зафрахтованной машины отдать ему ключи и документы на транспортное средство под предлогом оформления на стоянку.

Автомобиль ушел в неизвестном направлении, а подозреваемый перестал выходить на связь с транспортной компанией. Полицейскими установлено, что машину КамАЗ подозреваемый собирался продать. Ущерб фирме оценили в 6 млн рублей.

Следователи республиканского МВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, классифицируемого как мошенничество в особо крупном размере. Автомобиль найден и возвращен законному владельцу. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.