Автомобиль сбил перебегающую дорогу школьницу в Воткинском районе

Светоотражающих элементов на одежде ребёнка не было.

Воткинск. Удмуртия. 11-летняя девочка получила травмы после того, как её сбила машина в Воткинском районе. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент произошёл накануне, 25 октября, около 18:20 в селе Июльское Воткинского района. 11-летняя девочка решила перебежать проезжую часть вне пешеходного перехода, находящегося неподалёку, но её сбила машина. За рулём авто находилась 20-летняя девушка. Светоотражающих элементов на одежде ребёнка не было.

Девочка получила травмы и была доставлена в больницу.