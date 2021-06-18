Выпавшая из окна семилетняя девочка скончалась в Ижевске

Возбуждено уголовное дело.



Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбуждено уголовное дело после гибели семилетней девочки, выпавшей из окна. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Установлено, что днём 17 июня ребёнок выпал из открытого окна на седьмом этаже. В это время дома находились мать и двое других её детей.

Девочку после падения госпитализировали, но, несмотря на усилия медиков, она скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). Сейчас следствие устанавливает обстоятельства, предшествовавшие трагедии, и опрашивает свидетелей.

В то же время в администрации Ижевска напомнили родителям: не стоит оставлять детей без присмотра. Кроме того, рекомендуется использовать блокираторы на окнах. Ранее с подобными рекомендациями выступали и в МВД Удмуртии. По данным ведомства, в 2020 году 9 детей дошкольного возраста выпали из окон.