Выселение многодетной семьи в Удмуртии стало поводом для возбуждения уголовного дела

В рамках расследования следователи дадут оценку действиям районных чиновников.

Завьялово. Удмуртия. Следователи возбудили уголовное дело после проверки информации о выселении семьи из единственного жилья в деревне Каменное Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

В ведомстве рассказали, что с жителями, которые могут остаться без крыши над головой из-за путаницы в документах, встретился заместитель руководителя следственного управления СК России по Удмуртской Республике Максим Козлов. По его словам, возбуждено уголовное дело. В рамках расследования предстоит дать оценку, в том числе действиям районных чиновников.

В пресс-службе отметили, что дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). По данным следствия, должностные лица муниципального образования «Каменское» с 2014 по 2019 год ненадлежащим образом выполняли свои обязанности. Из-за этого, считают правоохранители, произошло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства – выселение из дома 10 человек, в том числе детей.

Напомним, что в 90-е годы семья получила дом в деревне Каменное. Несколько лет назад оказалось, что участок и здание вместе с ним имеют нового владельца, а прежним жильцам придется выселяться. Найти в архивах документы, которые могли бы подтвердить права на дом, люди не смогли. Районные власти пообещали еще раз перебрать старые документы. Эту историю под свой контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.