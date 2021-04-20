В Удмуртии многодетную семью выселяют из дома из-за путаницы в документах

Многодетной семью выдворяют на улицу без права на получение жилья

Завьялово. Удмуртия. Многодетной семье и другим жильцам одного из домов в деревне Каменное Завьяловского района Удмуртии грозит выселение. Согласно постановлению суда, землёй, на котором стоит здание, владеет теперь другой человек. Огласку ситуацию придали публикации в группе «Многодетные Удмуртской Республики».

История эта началась в 1993 году, когда семья Филипповых и Четкарёвых получила дом от тогдашнего директора местной школы, в которой работала бабушка семьи. Само здание находилось в собственности ещё существовавшего на тот момент колхоза «Родина».

Все члены семей были зарегистрированы в доме, также на руки они получили техпаспорт здания.

«Кроме этого людям фактически больше никаких документов не выдали. В конце девяностых, когда началось банкротство колхоза, этот дом вместе с земельным участком попал в конкурсную массу. Имущество колхоза распродали на торгах. Поскольку у людей на руках не было документов, подтверждающих право на жилплощадь, дом попал в собственность к некоему Коньшину А. С., который семь лет назад начал с жильцами судебные тяжбы», — прокомментировал ситуацию помощник главы Завьяловского района Константин Садыков.

При этом, по информации, размещённой в группе «Многодетные Удмуртской Республики», во время приватизации жительница дома Раиса Филиппова пыталась получить документы на право собственности, но «по непонятным причинам получила отказ».

«Документы, которые были на руках хозяев дома, оказались недействительными, поскольку, по неясным обстоятельствам, в госорганах никаких подтверждающих записей не сохранилось, а в архиве все уничтожено», — говорилось в посте группы.

Также в группе размещён пост о том, что в 2018 году глава Завьяловского района зная, что дом продан вместе с землёй, отказал многодетной матери Веронике Четкарёвой в предоставлении жилья. Ей также не предложили семье встать на учёт, как нуждающейся в жилье.

8 апреля 2021 года состоялось заседание суда, куда жители дома не были приглашены. Инстанция приняла решение о выселении Филипповых и Четкарёвых без права на получение другого жилья.

«Сейчас к нашей ситуации подключилась прокуратура и следственный комитет. Местные власти в нашу сторону так никаких подвижек и не сделали. Все говорят, что постараются помочь, но никаких гарантий никто не даёт. Мы прожили в этом доме 28 лет и съезжать нам некуда», — рассказала ИА «Сусанин» многодетная мама Вероника Четкарёва.

У женщины трое несовершеннолетних детей. По её словам, органы опеки с ней не связывались, но и сама она туда не обращалась.

«У семьи Четкарёвых, по большому счёту есть по ¼ доле в квартире их отца, с которым их мать не проживает. То есть жильё у них как бы есть, это новый дом на 40 кв. м. в деревне Каменное. По другим жителям, у которых жилья нет, ситуация непростая. У муниципалитета социального жилья нет. Будем решать вопрос о предоставлении комнат в общежитии. Сейчас ведутся переговоры с районными организациями. Это пока всё, что мы можем для них сделать», — добавил Константин Садыков.

По его словам, есть и точечные меры. Одной семье предлагается заключить социальный контракт, чтобы снимать жильё.

В настоящий момент следственный комитет начал проверку информации о выселении семьи. В Министерстве социальной политики Удмуртии инцидент не комментируют пока идут следственные мероприятия. Общероссийский народный фронт взял ситуацию на контроль.

ИА «Сусанин» будет следить за развитием событий.